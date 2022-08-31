الكويت 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 2ر26 نقطة ليبلغ مستوى 05ر7709 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 34ر0 %.وتم تداول 3ر198 مليون سهم عبر 10523 صفقة نقدية بقيمة 16ر51 مليون دينار .وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8ر16 نقطة ليبلغ مستوى 46ر5868 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 29ر0 % من خلال تداول 8ر126 مليون سهم عبر 4964 صفقة نقدية بقيمة 2ر10 ملايين دينار .وانخفض مؤشر السوق الأول 6ر34 نقطة ليبلغ مستوى 6ر8594 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 51ر0 % من خلال تداول 4ر71 مليون سهم عبر 5559 صفقة بقيمة 9ر40 مليون دينار .في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 5ر24 نقطة ليبلغ مستوى 7ر6143 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 4ر0 % من خلال تداول 9ر78 مليون سهم عبر 2932 صفقة نقدية بقيمة 3ر8 ملايين دينار .// انتهى //13:18ت م0068