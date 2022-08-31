الرياض 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسأعلن برنامج سكني عن اكتمال تسليم جميع الوحدات السكنية في مشروع مد الذي يقع في ضاحية الواجهة بمدينة الدمام، وذلك بعد انتهاء العمل واكتمال إيصال الخدمات والبنية التحتية للمشروع، في إطار حرص البرنامج على تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 - برفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.ويأتي ذلك نتيجة للشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص عبر برنامج شراكات الذي يهدف إلى توفير حلول ومنتجات سكنية متنوعة تتوافق مع احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية مدعومة، سعياً لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 - برفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.وأوضح البرنامج في بيان صحافي، اليوم، أنه تم تسليم جميع الوحدات السكنية والبالغ عددها 728 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس، ويمتد المشروع على مساحة 310,353 م2 بحي الفرسان في الدمام، وصممت الوحدات السكنية على نموذجين هما (ثريا) و(رحاب)، بمساحات تبدأ من 249 م2 حتى 275م2 للوحدات، لمنح خيارات أكثر للمستفيدين وفق احتياجاتهم ورغباتهم.ويتمتع المشروع بامتداد المساحات الخضراء والحدائق والأماكن الترفيهية وميادين خاصة لممارسة الرياضة ومحال تجارية ومرافق متكاملة من مساجد ومدارس ومراكز أمنية، بما يكفل توفير جودة الحياة للأسر السعودية.يُذكر أن موقع وتطبيق "سكني" يُقدم مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية تشمل: المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و"المقاول المعتمد"، وخدمة التمويل الإلكتروني و"الباقات الاختيارية" و"السوق العقاري"، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً.ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط https://sakani.sa، أو بالاتصال على الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين (199090) للإجابة عن جميع التساؤلات والاستفسارات، إلى جانب تطبيق "سكني" للأجهزة الذكيّة، أو زيارة مركز "سكني" الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.// انتهى //13:23ت م0069