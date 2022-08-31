عرعر 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسنظّم صندوق التنمية الزراعية بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، ورشة عمل بعنوان "دعم وتشجيع القطاع الزراعي والتعاوني"، بحضور مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس إبراهيم الشويمان، ومدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة فهيد العنزي، وأمين عام الغرفة محمد الرويلي، إضافة إلى عدد من المستثمرين والمهتمين بالقطاع الزراعي.وسلطت الورشة الضوء على دور صندوق التنمية الزراعية في تمويل المشاريع الزراعية، وأهمية المنتجات والخدمات التي يقدمها الصندوق بهدف دعم القطاع الزراعي بالمملكة، وكذلك الإسهام في دعم صغار المزارعين ومربي الماشية.وقدم المهندس طالب المهنا من إدارة تطوير الأعمال بالصندوق، عرضًا عن دور الصندوق في تمويل المشاريع الزراعية وأبرز الأنشطة الممولة في منطقة الحدود الشمالية، معرفًا المنتجات التمويلية التي يقدمها الصندوق للمستثمرين والشركات الزراعية وصغار المزارعين ومربي الماشية، متناولاً أنواع المشاريع المتخصصة التي يمولها الصندوق، إضافة إلى القروض التنموية المقدمة لصغار المزارعين ضمن برنامج التمويل المساند لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة.واختتمت الورشة بنقاش مفتوح بين المشاركين والحضور من منطقة الحدود الشمالية يمثلون المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي.// انتهى //13:24ت م0070