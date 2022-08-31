نجران 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسنظّمت الكلية التقنية بنجران اليوم، برنامج "التهيئة لمتدربي التدريب التعاوني" للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1444هـ، الذي يُعد من البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع جهات التدريب في القطاعين الحكومي والخاص.وأبان مدير الاتصال المؤسسي بالكلية علي آل عتيق، أن البرنامج اشتمل على العديد من المحاور أهمها طريقة التسويق الذاتي من خلال التدريب التعاوني، وشرح آليات التدريب التعاوني وأهدافه، والسلوك والمواظبة، وطريقة إعداد التقارير الدورية والنهائي.وأكد أن البرنامج يأتي انطلاقاً من حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة بالكلية التقنية بنجران على رفع مستوى تأهيل متدربيها وتهيئتهم لسوق العمل وتعريف المتدربين المتوقع تخرجهم بمتطلباته والاستفادة من الخبرات الموجودة، مشيراً إلى أن البرنامج هو جهد مشترك بين الكلية وقطاعي العمل الحكومي والخاص، حيث يتيح للمتدرب تطبيق ما اكتسبه خلال فترة تدريبه في الكلية من معارف ومهارات في منشآت قطاع الأعمال والإدارات الحكومية.// انتهى //13:45ت م0072