الطائف 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسنفّذت أمانة الطائف برنامجاً ميدانياً بمشاركة المتطوعين من أبناء المحافظة لإزالة الملصقات العشوائية واللوحات الدعائية المخالفة من أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية، لتحسين المشهد الحضري والقضاء على التشوهات البصرية, حيث أسفر البرنامج عن إزالة أكثر من 300 ملصق مخالف ولوحة عشوائية من أعمدة الإنارة ومرافق الخدمات وعدادات الكهرباء والماء.وأوضحت الأمانة أن تنفيذ برامج تحسين المشهد الحضري تأتي ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للقضاء على مظاهر التشوه البصري وتعزيز الثقافة المجتمعية للحفاظ على المرافق العامة والمكتسبات الوطنية، والعمل على الارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة.// انتهى //13:47ت م0074