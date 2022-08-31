بريدة 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسانطلقت اليوم فعاليات برنامج "حياك" لتهيئة المعلمات الجدد بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم ، بمشاركة 277 معلمة ، وحضور مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية (بنات) هنا العتيبي ، وعدد من القيادات التعليمية ، وذلك على مسرح الإدارة العامة بمبنى الإدارات النسائية بتعليم المنطقة.ويهدف البرنامج إلى التهيئة والاستعداد للمعلمات المستجدات لاستلام المهمات الوظيفية الجديدة ، وتوفير المُمكنات المعرفية والمادية كافة الداعمة لهن ، ومساعدتهن على ممارسة العمل بكفاءة وفاعلية.ويتضمن البرنامج خطة تدريبية مكثفة احتوت فعالياته على العديد من ورش العمل المتنوعة التي تخدم المعلمات الجدد في بداية مسيرتهن المهنية التعليمية منها حقوق وواجبات المعلم والتطوير المهني ، واللوائح والأنظمة وخصائص النمو لدى الطالبات.يذكر أن برنامج "حيّاك"، يأتي انطلاقًا من حرص وزارة التعليم على دعم المعلمين والمعلمات الجدد والإسهام في رفع كفاءة الأداء التدريسي ، وتحسين المخرجات التعليمية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //13:58ت م0077