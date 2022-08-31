الرياض 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسعقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للناشئين 2022 لكرة القدم، اليوم، اجتماعها برئاسة عبدالحكيم الشلماني في مدينة وهران الجزائرية، بحضور جميع أعضاء اللجنة وممثلي اللجان المعاونة، وذلك بعد ختام مرحلة دور المجموعات من منافسات البطولة.وخلال الاجتماع استعرضت التقارير الفنية والإدارية وتقارير الحكام ومختلف اللجان بشأن المباريات الماضية، حيث قدم الشلماني، شكره وتقديره لأعضاء اللجنة ولرؤساء وأعضاء اللجان، ولجميع الفرق العاملة في البطولة على الجهود التي بُذلت خلال مباريات دور المجموعات, مبديًا سعادته بما تحقق خلال الفترة الماضية، معربًا عن أمله في استمرار هذا النجاح خلال الأدوار النهائية القادمة.وهنأ رئيس اللجنة المنظمة منتخبات الجزائر والسودان واليمن وتونس والعراق والمغرب ومصر والسعودية، على التأهل إلى الدور ربع النهائي، وتمنى لها التوفيق في المراحل المقبلة، مقدمًا شكره وتقديره لبقية المنتخبات على مشاركتها المتميزة في البطولة، متمنيًا لها التوفيق في قادم الاستحقاقات العربية.وفي جانب آخر، عقد اليوم الاجتماع التنسيقي التحضيري لمباريات الدور ربع النهائي، بحضور ممثلي جميع المنتخبات المتأهلة، استعرضت خلاله قوائم اللاعبين واعتماد ألوان المنتخبات في المباريات المقبلة، إضافة إلى استعراض التنظيمات الخاصة بالأدوار النهائية./// انتهى //15:23ت م0109