جيزان 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، رئيس فرع جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة الدكتور علي زعلة، وعدد من الشعراء والمثقفين والفنانات التشكيليات.وتناول اللقاء أبرز أعمال الجمعية وخطتها التشغيلية للعام الحالي 1444هـ، والتي تُعنى بتقديم البرامج والمبادرات النوعية للمبدعين في شتى المجالات الفنية والثقافية، بما يبرز إرث المنطقة الحضاري والثقافي.وأثنى سمو أمير المنطقة بالنيابة على الدور الذي تضطلع به الجمعية في دعم وتنمية مواهب المبدعين والمبدعات من أبناء المنطقة، وحرصها على تهيئة السبل لهم لتطوير مواهبهم وتأهيلهم لمواصلة إبداعاتهم في منصات محلية وعالمية بما يبرز ثقافة المنطقة، لافتا في هذا الصدد إلى أهمية دعم المناشط الثقافية التي تُسهم في تحقيق رؤية الوطن وتطلعات قيادته ، لما يحمله المثقفون والأدباء والفنانون من رسالة إنسانية قيمة تدعو للسلام والمحبة، ودورهم الفاعل في النهضة الثقافية والأدبية في بلادنا.// انتهى //15:32ت م0110