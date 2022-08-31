المدينة المنورة 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، المهندس بندر العتيق، بمناسبة تعيينه رئيسًا للقطاع الشمالي الغربي لشركة المياه الوطنية.وخلال الاستقبال، نوّه سمو أمير منطقة المدينة المنورة، بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لمنظومة خدمات المياه في سبيل تقديمها على المستوى الأمثل للمستفيدين، مشيدًا بجهود الشركة في الارتقاء بمستوى هذه الخدمات من خلال المشاريع التنموية ومتابعة مؤشرات الإنجاز وفق المحددات الزمنية المعتمدة.من جهته، استعرض رئيس القطاع الشمالي الغربي لشركة المياه الوطنية، المشروعات المُنجزة بمنطقة المدينة المنورة إضافة إلى عرض عن آخر أعمال ومستجدات الخدمات التي قدمتها الشركة خلال موسم الحج.وفي نهاية اللقاء قدّم المهندس بندر العتيق، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على متابعة سموه المستمر لتحسين أداء الجهات الخدمية المقدمة لسكان وزوار مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم.//انتهى//15:32ت م0111