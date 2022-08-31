جنيف 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسأعلن المبعوث الدولي للأزمة في سوريا جير بيدرسون عن إطلاق الأمين العام للأمم المتحدة دراسة حول كيفية تعزيز الجهود، من خلال التدابير والآليات القائمة، لكشف مصير وأماكن الأشخاص المفقودين في سوريا، وتحديد هوية أصحاب الرفات وتقديم الدعم للعائلات.وأوضح بيدرسون في بيان أن سوريا يوجد فيها عدد كبير من المعتقلين والمفقودين على مستوى العالم، معربًا عن تضامنه مع العائلات والجمعيات الداعمة لهم التي عملت مع الأمم المتحدة على إنجاز هذه الدراسة.وأشار إلى أن هذا الملف سيظل أحد أولوياته الرئيسة استنادًا إلى الأسس الإنسانية، وكذلك لبناء الثقة بين الأطراف السورية والمضي قدما في العملية السياسية.// انتهى //15:33ت م0112