الباحة 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله الحسين.وأشاد سموه بما تقوم به جامعة الباحة من جهود مثمرة لدفع عجلة التعليم بالمنطقة إلى جانب المشاركات المجتمعية المتنوعة، حاثًا على ضرورة بذل كل الجهود للارتقاء بالمنظومة التعليمية في منطقة الباحة ومحافظاتها.من جانبه استعرض الدكتور الحسين خطة العام الدراسي الحالي 1444هـ , مؤكدًا أن الجامعة تبذل المزيد من الجهود لخدمة الطلاب والطالبات لينهلوا من مختلف العلوم والمعارف بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.// انتهى //15:46ت م0116