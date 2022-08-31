الرياض 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسثمن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة جهود رجال مكافحة المخدرات والجهات الأمنية في المنطقة وإنجازاتهم المتحققة في مكافحة المخدرات والقبض على مروجي هذه الآفة الخطيرة.وأشاد سموه بما أُعلِن اليوم من إنجاز لإدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة في ضبط هذه الآفة ومروجيها، منوهاً بجهودهم في سبيل خدمة الوطن والمحافظة على أبنائه.وأكد أهمية تضافر الجهود من الجميع والتعاون مع الجهات الأمنية في الإبلاغ عن هذه السموم ودحر مروجيها، وبذل الجهود في التوعية والتحذير من خطر هذه السموم لحماية هذا الوطن وأبنائه والمحافظة على مكتسباته.// انتهى //15:47ت م0117