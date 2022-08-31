الباحة04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه اليوم، المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، خالد آل مشوط, ونائبه ومدير الاتصال المؤسسي.واستعرض خلال اللقاء تقرير انطلاق التدريب في الكليات التقنية, والمعاهد الصناعية، كما استمع سموه لإيجاز عن عدد المتدربين المستجدين والمستمرين في جميع قطاعات التدريب بالمنطقة، حيث بلغ عدد المتدربين والمتدربات في جميع منشآت التدريب التقني والمهني في المنطقة ما يقارب 4000 متدرب ومتدربة، كما اطلع سموه على إنجاز الكلية التقنية للبنين بالباحة في افتتاح برنامج البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية الذي قبل فيه 60 متدربًا إضافة إلى ملتقى التوظيف "آفاق" الذي افتتحه سموه مؤخرًا.وأكد سمو أمير الباحة أهمية التوسع بالمنشآت والتخصصات التدريبية بما يلبي حاجة المنطقة بجميع محافظاتها ويواكب تطلعات سوق العمل، وأن ترفع القدرات التدريبية لخدمة أبناء وبنات المنطقة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- .من جانبه عبر آل مشوط عن شكره لسمو أمير الباحة على الدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسة من خلال متابعة سموه واهتمامه وتوجيهاته الدائمة لدعم قطاع التدريب في جميع محافظات المنطقة.// انتهى //15:49ت م0118