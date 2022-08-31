الرياض 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 172.32 نقطة ليقفل عند مستوى 12,283.33 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8,3 مليارات ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 192 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 412 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 37 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 169 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات: التعاونية، وسيسكو، وباتك، وسدافكو، وبروج للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: بوان، وسابك للمغذيات الزراعية، والرياض، وسبكيم العالمية، وبترو رابغ الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.68% و4.76%.فيما كانت أسهم شركات: إس تي سي، ودار الأركان، وأرامكو، وبترو رابغ، والتصنيع ،هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: سابك للمغذيات الزراعية، والراجحي، وإس تي سي، وسابك، ومعادن هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 42.44 نقطة ليقفل عند مستوى 21,637.6 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 37,7 مليون ريال , وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 648 ألف سهم تقاسمتها 2,307 صفقات.// انتهى //15:59ت م0120