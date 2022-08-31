القاهرة 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 4.8 مليارات جنيه، وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 3.2 مليارات.وانخفض مؤشر السوق الرئيس /إيجي إكس 30/ بنسبة 1.32 % مسجلاً 9998.61 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بما نسبته 0.69 % ليصل إلى 2201.19 نقطة، وامتدت التراجعات إلى مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقًا الذي فقد 0.67 % من قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 3153.07 نقطة.// انتهى //16:36ت م0123