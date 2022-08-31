القاهرة 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسبدأت في القاهرة اليوم أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المعنية لوزراء التنمية المحلية التابعة للاتحاد الأفريقي حول الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية، بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ووزراء التنمية المحلية الأفارقة والسفراء وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية المعنية.وقال مدبولي في كلمته التي ألقاها نيابة عن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال الجلسة الافتتاحية، إن تنمية المجتمعات المحلية والاستثمار في تطوير آليات الإدارة المحلية هي السبيل الأساسي للحفاظ على المكتسبات التنموية في أفريقيا، كما أنه متطلب رئيس من متطلبات مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها المجتمعات المحلية في الوقت الراهن والمستقبل.وأوضح أن التوجه نحو دعم الإدارات المحلية واللامركزية وتعزيز كفاءة آليات الإدارة العامة للمرافق والخدمات، يكتسب أهمية كبيرة في ظل متطلبات العمل المناخي ومقتضيات التعاون مع تحديات تغير المناخ.بدوره، أكد مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن السفير بانكولي آدويي في كلمته، أهمية العمل على تقدم القارة الأفريقية والمضي بها قدمًا إلى الأمام وبصورة فعالة، مشددًا على ضرورة تضافر جهود ودور القطاعات المختلفة لتطوير الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية ومواجهة التحديات على المستوى الدولي والداخلي.من جهته، أوضح نائب وزير الخارجية والعلاقات الدولية لدولة ليسوتو كالاكي تسيليسو في كلمته، أن هناك اهتمام من الدول الأفريقية بتطوير المستوطنات البشرية، والتحول الحضري، داعيًا إلى زيادة التعاون بين الدول فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمل على دمج الأفكار المتعلقة بالمحليات والتنمية الحضرية واللامركزية.يذكر أنه ستُعقَد على هامش أعمال المؤتمر 3 جلسات نقاشية، تتناول المنظور المحلي الأفريقي للعمل المناخي متجهًا إلى COP27، والأمن الغذائي وسلاسل القيمة الغذائية، ومبادرة "حياة كريمة" نموذجًا للتحول الريفي الأفريقي، فضلًا عن توقيع اتفاقية البلد المضيف لقمة المدن الأفريقية 2025، وانتخاب أعضاء مكتب الاتحاد الأفريقي.// انتهى //16:39ت م0124