الأحساء 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي لتجمع الأحساء الصحي الدكتور خالد الملا، والمدير التنفيذي لمستشفى الموسى التخصصي مالك الموسى يرافقه عضوان من مجلس إدارة المستشفى.ونوّه سموه بما يحظى به القطاع الصحي في المملكة من دعم من القيادة الحكيمة لتقديم خدمات صحية متميزة للمواطن والمقيم، بتكامل المنشآت الصحية الخاصة مع الحكومية للوصول إلى خدمة متميزة.واستمع لشرح عن أبرز إنجازات المستشفى في العام الحالي وأحداث التقنيات الحديثة والمتطورة التي يقدمها المستشفى للمرضى وعن مشاريع مجموعة الموسى الصحية المستقبلية.// انتهى //16:50ت م0125