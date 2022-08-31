الريا 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسأجرى فريق طبي متخصص في علاج وجراحة السمنة بمستشفى الدرعية عملية ناجحة لتكميم معدة مريضة تجاوز وزنها (183) كيلوجراماً وكتلة جسمها 64، حيث تبين بعد إجراء الفحوصات السريرية الأولية والتحاليل والأشعة أنها تعاني من سمنة مفرطة وزيادة في الوزن، حيث وُضِعت خطة علاجية مكثفة تبدأ بالحمية والرياضة والعلاج السلوكي؛ وذلك لإنقاص الوزن المبدئي وتجهيز المريضة بشكل جيد قبل البدء بعملية التكميم.وأُجرِيَت عملية التكميم ضمن المرحلة الثانية من الخطة العلاجية التي تكلّلت بالنجاح .من جانب آخر، بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الصحية بمستشفى الدرعية عبر أقسام العيادات الخارجية 8188 مستفيداً، إضافةً إلى 9975 مستفيداً من خدمات أقسام الإسعاف والطوارئ، وذلك خلال الربع الثاني للعام 2022م، كما أُجرِيَت 299 عملية جراحية في تخصصات مختلفة، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات أقسام الأشعة 10010 مستفيدين، وبلغ عدد المستفيدين من الفحوصات المخبرية 9434 مستفيداً, وذلك خلال نفس المدة.// انتهى //16:52ت م0126