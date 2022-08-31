الرياض 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واساحتفل فريق مرسيدس إي كيو فورمولا إي مع شريكه الرسمي نيوم إثر الفوز والاحتفاظ ببطولتي الفرق والسائقين ضمن سباق الفورمولا إي العالمي، المقام في مدينة سيول في كوريا الجنوبية, وذلك مع ختام جولات الموسم الثامن من بطولة الفورمولا إي العالمية, ليكون الفريق قد حقق الفوز وبطولة السباق رقم 100 في تاريخ سلسلة سباقات السيارات الكهربائية في العالم.وبعد حصوله على المركز الثاني في ختام الجولة الـ16 من الموسم، تمكن قائد الفريق المحترف ستوفيل فاندورن من الفوز بلقب بطولة السائقين كما حصل على النقاط الحاسمة التي كفلت لفريق مرسيدس إي كيو فورمولا إي الفوز بلقب بطولة العالم.وعلى صعيد آخر، وضمن هذه الشراكة الرياضية، أنهى اثنان من منتسبي برنامج الخريجين (GrOW) التابع لنيوم بعثتهما المهنية التي استمرت عامًا كاملاً حيث عمل المبتعثان أحمد الحسين ودعاء الظاهر إلى جانب أفضل الكفاءات العالمية من المهندسين والخبراء والفنيين في فريق مرسيدس إي كيو فورمولا.وبهذه المناسبة، قالت المدير التنفيذي لقطاع الرياضة في نيوم جان باترسون: "يسرني أن أقدم التهنئة لشركائنا فريق مرسيدس إي كيو فورمولا إي على المشاركة في موسم رائع آخر وتحقيق صدارات متتالية في البطولة. فإلى جانب النجاح المبهر الذي حققه الفريق على مضمار السباق، يسعدنا الترحيب بعودة اثنين من المبتعثين من برنامج الخريجين (GrOW) إلى نيوم بعد أن قضيا عامًا كاملًا من العمل مع فريق مرسيدس إي كيو فورمولا إي".وأضافت: "نولي أهمية كبيرة لدعم وتمكين قادة نيوم المستقبليين، فحين نرى التطور على الصعيدين الشخصي والمهني لخريجينا المبتعثين للعمل ضمن فريق رياضي يضم ألمع العقول وأبرز الكفاءات العالمية، فهذا يعد بمثابة شهادة حية على قوة الشراكات الرياضية".من جهته، قال مدير فريق مرسيدس إي كيو فورمولا إي إيان جيمس: "نحن ممتنون للغاية لنيوم لدعمها المستمر طوال المواسم الثلاثة الماضية, فلقد كان من دواعي السرور والشرف الكبير لنا أن أتيحت لنا الفرصة للعمل بصحبة الجيل الشاب من الخريجين المشاركين في برنامج نيومGrOW ، حيث جلب كل منهما منظورًا جديدًا وصفات قيادية واضحة للفريق. ونحن متحمسون للغاية لمتابعة عودتهما إلى نيوم ومراقبة التطور الدؤوب لهذه المنطقة الملهمة".// انتهى //16:52ت م0127