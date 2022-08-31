مكة المكرمة 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسدشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم عددًا من الخدمات والبرامج التي تنفذها وكالة الرئاسة للمكتبات والشؤون الثقافية ممثلة في مكتبة الحرم المكي الشريف, بحضور مساعد الرئيس العام للحوكمة والشؤون التطويرية بالمسجد الحرام الدكتور عبدالوهاب بن عبدالله الرسيني، ووكيل الرئاسة لوكالة الرئاسة لشؤون المكتبات والبحث العلمي الدكتور أحمد الشويعر.وشملت تدشين جهاز إلكتروني يعمل على "فك الكتب المتحجرة" بتقنية البخار بواقع ٣٠ كتابا في الساعة بدلاً من كتاب واحد في الساعة، إلى جانب تدشين كتاب "حفظ حقوق الملكية الفكرية" الذي يناقش مختلف جوانب حقوق الملكية الفكرية، وإبراز ما يوليه الفقه والقانون لحماية تلك الحقوق، وكذلك تدشين العدد (١١) من مجلة الحرمين الشريفين العلمية المحكمة، التي احتوت على موضوعات تتحدث عن هدايات آيات الحج، وتأملات في آيات البلد الحرام، وتيسير الفتوى وأثره في العبادات، إضافة إلى تدشين الفيلم الوثائقي "عبق الخزائن" الذي يستعرض سلسلة من حلقات تاريخ المكتبة وبعض محتوياتها النادرة والثمينة، ويتميز بعرضه للمعلومات بتسلسل مدعم بالأرقام والإحصائيات، وتدشين الموقع الإلكتروني لمكتبة الحرم المكي الشريف.وأكد الرئيس العام أهمية المكتبات ودورها الريادي في خدمة المجتمع وما تقدمه للحجّاج وَالعمار والزوّار والباحثين وطلبة العلم، نظرا لما تحويه من قيمة المكان والمعرفة، وإرث ثقافي عبر التأريخ, مشددًا على أهمية الجوانب الثقافية من برامج وفعاليات وما لها من أثر بالغ في تعزيز مختلف الجوانب العلمية والمعرفية والرقمية والمعلوماتية.// انتهى //17:05ت م0128