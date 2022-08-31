الرياض 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسعقدت اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية اليوم اجتماعها الثاني برئاسة رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية رئيس اللجنة الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل.وناقش الاجتماع آلية تطوير وحوكمة طلبات تغيير الأسماء الجغرافية، إضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.يذكر أن اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية تضم في عضويتها إحدى وعشرين جهة حكومية تعمل على توحيد الجهود ذات الصلة بالأسماء الجغرافية في المملكة من حيث الكتابة والضبط والتهجئة وكل ما يخص المعيار الوطني لها، وإعداد قاعدة بياناتها.// انتهى //17:18ت م0129