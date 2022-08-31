تونس 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسالتقى وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، بالعاصمة التونسية، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بالحاج.وتناول اللقاء علاقات تونس مع المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية ومن بينها البنك الدولي، والسبل الكفيلة بتطويرها بما يتماشى مع أولويات تونس الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب التطرق إلى ما أفضت إليه قمة " تيكاد 8" من نتائج واعدة على مستوى العلاقات اليابانية الأفريقية، لا سيما على المستوى الاقتصادي والاستثماري.// انتهى //17:56ت م0135