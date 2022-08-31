الرياض 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسخصص المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره بملهم شمال الرياض، منطقة كاملة بها منصات للمزارع المشاركة في المزاد، تعرض من خلالها صقورها، إلى جانب تنظيم مزادات يومية لبيع نخبة سلالات الصقور، في عملية بيع سريع وتنافسي.وصف البلجيكي هيل صاحب مزرعة HURA FALCONS المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بأنه الأفضل في العالم، مفيدًا أن هذه المشاركة الأولى له في هذا المحفل الكبير، مشيدًا بمستوى التنظيم والمعايير العالية الموجودة في المزاد الأكبر من نوعه في المنطقة والعالم.وأكد أن حركة البيع ممتازة وهناك إقبالاً كبيراً على شراء الصقور، حيث أحضر معه 20 صقراً، تمكن من بيع حتى خامس أيام المزاد 14 صقراً، أي ما نسبته 70% من مجموع صقوره، وهذه أكبر كمية تمكنت من بيعها في مثل هذه المدة الزمنية البسيطة، مشيرًا إلى أن التنافس قوي لوجود العديد من المزارع العالمية.وعن نوع الصقور التي يعرضها قال: إن جميعها من نوع الصقر الحر، مبدياً إعجابه بالشغف الكبير الذي لمسه لدى زوار المعرض والمهتمين بالصقور واعتزازهم بهذا الطائر الشامخ والمعرفة الجيدة التي يتمتعون بها عن الصقور وأنواعها والكثير من تفاصيلها.يذكر أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يحتوي على جناح خاص للمزارع العالمية، وتُعرَض فيه الصقور وتُجرى عمليات بيع وفق آلية محددة. ويستضيف المزاد في نسخته الحالية أكثر من 40 مزرعة إنتاج رائدة من أكثر من 17 دولة من مختلف أنحاء العالم.// انتهى //18:09ت م0137