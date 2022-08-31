السيح 4 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسدشن رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن الطلحي بمكتبه في مقر الجامعة بمدينة السيح، منصة الإرشاد الأكاديمي الرقمي "وجهني"، وذلك تزامناً مع بدء تطبيق نظام الفصول الثلاثة بكليات الجامعة وفروعها.وتهدف المنصة إلى رفع كفاءة الإرشاد الأكاديمي لتوفير حلول للتواصل بين الطلاب والمشرفين الأكاديميين ومسؤولي الأقسام والكليات، تتضمن تحليل الأداء الطلابي من خلال رسوم بيانية مبنية على تقنيات ذكاء الأعمال بالتكامل مع الأنظمة الاكاديمية المساندة كافة.// انتهى //18:17ت م0138