الرياض 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسأتاح مهرجان العودة إلى الرياض لزواره، تجربة العودة إلى العصور القديمة واستخداماتها التراثية، عبر صناعة الحبال بآلة غزل تاريخية تتميز بقدرتها الكبيرة على فتل الخيوط الصغيرة، وتحويلها لحبال ذات قوة وصلابة يُعتمد عليها في سحب العربات الثقيلة، وتثبيت أشرعة السفن.وتتميز آلة الغزل التي يستخدمها الزوار في المهرجان بمرونتها، وقدرتها على فتل جميع أنواع الخيوط، وتحويلها لمنتجات ذات قيمة سوقية كبيرة في أزمنة كان أهلها يعتمدون على الحبال لسحب المياه من الآبار، وربط السفن في الموانئ، فضلًا عن ربط العربات بالخيول والأحصنة، وغيرها من الاستخدامات المختلفة.ويعد "مهرجان العودة إلى الرياض" الأول من نوعه في المملكة، حيث تواكب فعالياته المقامة في حي حطين شمالي العاصمة الرياض عودة المدارس، كما يحتضن عروضًا عالميةً، مثل "ديزني على الجليد"، والعرض المسرحي "جامعة المشاغبين" الذي يقام لأول مرة، مع عدد من الأحداث الترفيهية والتعليمية، إضافةً إلى مجموعة من العروض الملائمة للعائلة والأطفال.ويفتح المهرجان الذي تتواصل فعالياته حتى 5 سبتمبر المقبل، أبوابه للزوار طوال أيام الأسبوع بدءًا من الساعة 6:00 مساءً، وحتى 12:00 بعد منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، ومن 6:00 مساءً إلى 1:00 صباحًا في نهاية الأسبوع، وتبلغ قيمة تذكرة الدخول 20 ريالاً، ويمكن حجزها عبر الدخول إلى الرابط: https://www.ticketmx.com/ar/d/2010/riyadh-home-coming .// انتهى //18:17ت م0139