الرياض 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسواصل المنتخب السعودي الأول تفوقه في بطولة كاس التحدي الآسيوي للكرة الطائرة بعد تجاوزه منتخب قيرغيزستان ( البلد المستضيف ) بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في ختام الدور التمهيدي من البطولة ليرفع رصيده إلى ثمان نقاط.وجاءت نتائج الأشواط 25/20 ، 21/25 ، 26/24 ، 25/18 وفي الجولة الأخيرة قاد حكمنا الدولي سامي أمين لقاء منغوليا مع أوزبكستان كحكم ثانٍ وانتهى اللقاء بفوز منغوليا على أوزبكستان 3/1 .وأقرت اللجنة المنظمة أن يكون غدا راحة لجميع المنتخبات، على أن تستانف المباريات بعد غد الجمعة، الذي سيشهد لقاء المنتخب السعودي صاحب المركز الأول بـ 8 نقاط في الترتيب، ومنتخب أوزبكستان صاحب المركز الرابع بنقطة واحدة، فيما يلعب منتخب منغوليا صاحب المركز الثانيب بـ 6 نقاط مواجهته مع المستضيف منتخب قيرغيزستان صاحب المركز الثالث بـ 3 نقاط ، والفائز من المباراتين سيلعب على نهائي الكأس.// انتهى //18:18ت م0140