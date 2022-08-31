القاهرة 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسالتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أسامة عسكر اليوم، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية الفريق أول كونستانينيوس فلورس الذي يزور مصر حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون العسكري بين البلدين فضلاً عن مناقشة عدد من الموضوعات في مجال الدفاع والأمن والسلم من أجل مواجهة التحديات الأمنية التي تواجه البلدين.كما وقع الجانبان على بروتوكول تعاون لدعم علاقات التعاون في مجالات التدريب والتأهيل بما يمثل خطوة لدعم علاقات التعاون ونقل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.// انتهى //18:29ت م0142