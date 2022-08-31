عام / زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب جنوب غرب باكستان
الأربعاء 1444/2/4 هـ الموافق 2022/08/31 م واس
إسلام آباد 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واس
ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر اليوم إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.
وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 34 كيلومتراً، وعلى بُعد 15 كيلومتراً جنوب شرق مدينة قلات البلوشية.
وشعر بهزة الزلزال سكان الشطر الشمالي من إقليم بلوشستان، بما في ذلك مناطق قلات ونوشكي وسِبّي وخضدار.
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18:29ت م
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