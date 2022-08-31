إسلام آباد 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسضرب زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر اليوم إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 34 كيلومتراً، وعلى بُعد 15 كيلومتراً جنوب شرق مدينة قلات البلوشية.وشعر بهزة الزلزال سكان الشطر الشمالي من إقليم بلوشستان، بما في ذلك مناطق قلات ونوشكي وسِبّي وخضدار.// انتهى //18:29ت م0143