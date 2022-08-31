الجزائر 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسأوقفت وحدات من الجيش والأمن العام وحرس الحدود البحري الجزائري خلال أسبوع 818 شخصًا بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة، في عمليات منفصلة بعدد من المدن الجزائرية.وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم، أن وحداتها بالتعاون مع الأمن العام، أوقفت 367 مهربًا بعدد من المدن، وصودر منهم 19 مركبة و 444 مولدًا كهربائيًا و258 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى تجهيزات أخرى.من جهة أخرى أوقفت وحدات من حرس الحدود البحري 451 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة بينهم 136 مهاجرًا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وهم في طريقهم إلى اجتياز الحدود البحرية الجزائرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.من جانب آخر قبضت وحدات من الجيش على 12 عنصرًا دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة بعدد من المحافظات الجزائرية.// انتهى //18:30ت م0144