الرياض 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسرعى سمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض الحفل الافتراضي للدفعة الثانية من مبادرة "منصة التدريب التعاوني" التي أطلقتها الأمانة ممثلة بإدارة الموارد البشرية لتدريب طلبة الجهات التعليمية الحكومية والأهلية.ووصل عدد المتدربين منذ انطلاق المبادرة في العام الماضي إلى 890 طالبًا وطالبة تدربوا في قطاعات الأمانة وبلدياتها, منهم 230 طالباً وطالبة تدربوا خلال الفصل الصيفي الجاري.وأشاد الأمير فيصل بن عياف بتجربة الطلبة والطالبات في مجال التدريب التعاوني داخل الأمانة، وما يمكن أن تسفر عنه هذه التجربة من خبرات وإيجابيات عدة، تعود بالفائدة على الطلاب أنفسهم وعلى الأداء العام داخل الأمانة.وأكد أن المشاريع التي عرضها الطلاب الطالبات تنم عن مستوى مميز وصلوا له خلال مدة تدريبهم، أسهمت في رفع قدراتهم على ابتكار أفكار مفيدة، تنعكس عليهم وعلى الوطن بالفائدة.وقدم الطلاب في الحفل 4 مشاريع، الأول عبارة عن تصميم حضري مقترح للمنطقة التاريخية الواقعة في حي الديرة، بالقرب من أسواق التعمير في مدينة الرياض، للطالبة أمجاد بنت عبدالعزيز العنزي، والثاني حمل مقترح "تطبيق إشعاري للإشعارات الإلكترونية"، للطالب جميل وهبان عويص، والثالث تضمن مقترحاً بإنشاء تطبيق لتقييم المنشآت الغذائية، للطالب نواف بن عبدالمحسن القباع، والرابع حمل عنوان "356 رسالة تثقيفية عن دور تجربة العميل وأهمية العميل" للطالبتين ليلى العقيل، وربى القرعاوي.واستقبلت 26 بلدية وإدارة في الأمانة الطلاب المتدربين، منها الإدارة العامة لصحة البيئة (33 طالباً)، وبلدية نمار (42)، وبلدية الشفاء (29)، والإدارة المالية (9)، والإدارة العامة لتقنية المعلومات والحاسب الآلي (13 طالباً).يشار إلى أن سمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أطلق بوابة التدريب التعاوني في شهر مارس من العام الماضي، لتشمل وكالات وإدارات الأمانة وبلدياتها الفرعية كافة، وكذلك وكالة الأمانة لشؤون بلديات المنطقة والبلديات التابعة لها.ومنذ إطلاق بوابة التدريب التعاوني، بلغ عدد المتدربين في جميع الوكالات الفرعية 890 طالباً وطالبة، كما بلغ عدد المتدربين خلا الفصل الصيفي للعام الحالي 230 طالباً وطالبة، و240 متدرباً في العام الصيفي 1442.// انتهى //18:44ت م0146