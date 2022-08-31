جنيف 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أن الفيضانات في باكستان أدت إلى تضرر ٨٨٨ مرفقاً صحياً، وتدمير ١٨٠ مرفقاً آخر بالكامل، ولا يزال الوصول إلى المرافق الطبية والعاملين الصحيين والأدوية الأساسية والإمدادات يمثل التحدي الرئيس في الوقت الحالي.وقال أدهانوم في مؤتمر صحفي: إن المنظمة خصصت ٥ ملايين دولار أمريكي من صندوقها للطوارئ لعلاج المصابين وتوفير مستلزمات المنشآت الطبية والأدوية في باكستان، موضحاً أن النظام الصحي الباكستاني يكافح للاستجابة للعديد من التهديدات الصحية المتزامنة، بما فيها كوفيد-١٩ وتفشي الكوليرا والتيفويد والحصبة وداء الليشمانيا وفيروس نقص المناعة البشرية والأمراض التنفسية وشلل الأطفال وحمي الضنك والسيلان.// انتهى //19:04ت م0148