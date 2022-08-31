سكاكا 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسأطلقت صحة الجوف القافلة التطوعية "لعيونك جينا", وذلك ضمن مبادرة الأمير فيصل بن نواف للتطوع الصحي تحت شعار "عطاؤنا صحة" .وأوضحت صحة الجوف أن القافلة تتضمن عيادات للأطباء الاستشاريين, وتهدف إلى توسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للأهالي وسهولة الحصول على خدمة تخصصية في القرى والهجر، حيث تضم القافلة مجموعة من أطباء التطوع الصحي في تخصصات مختلفة منها الجراحة والباطنة والمسالك البولية والأطفال والنساء والولادة والأسنان, كما تضم طاقم تمريض متطوع وطاقم للتنظيم.يُذكر أن مبادرة "عطاؤنا صحة" تضم العديد من الفروع منها: استشاري شهم التي تُوفر عيادات استشارية مسائية دون مواعيد مسبقة, وأخصائي جزل ويعمل الأخصائيون بمختلف التخصصات في أقسام المستشفيات, وعون ويعمل المتطوعون من خلالها في الخدمات المساندة بالاستقبال ومكاتب أولوية وإداري سند وتُمكن الإداريين من كسب الخبرة في العمل بقطاعات الصحة, ورُسل الوعي حيث يقوم الفريق التطوعي بتفعيل عدد من حملات التوعية الصحية للمجتمع .// انتهى //19:09ت م0149