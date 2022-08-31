الرياض 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسعقد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل اليوم اجتماعًا بممثلي أندية دوري الدرجة الثانية بحضور عضو المجلس نعيم البكر، ومدير الشؤون المالية عبدالله كبوها، والمدير التنفيذي لدوري الدرجة الثانية عبدالمحسن الدهيمي، والمدير العام لشؤون الأندية بوزارة الرياضة ابتهال الساير.ومثّل الأندية في الاجتماع: رئيس نادي الروضة خالد الخنيفر، ورئيس نادي الشرق داود المقرن، ورئيس نادي الريان محمد التميمي، والرئيس التنفيذي لنادي النعيرية سطام العتيبي، والرئيس التنفيذي لنادي حطين ممدوح السهلي.واطُّلِع خلال الاجتماع على آخر مستجدات تأسيس الرابطة والنظام الأساسي الخاص بها، كما بُحِث موضوع إيجاد راعٍ للدوري، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الحلول المقترحة بشأن النقل التلفزيوني لمباريات الدوري.واستمع رئيس الاتحاد السعودي لأبرز ملاحظات الأندية، وبحث سبل حلها خلال المدة المقبلة مع الجهات ذات العلاقة، والحلول المقترحة بشأن ملاعب أندية دوري الدرجة الثانية.// انتهى //20:03ت م0151