الرياض 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسيحرص نادي الصقور السعودي على تبادل المعرفة واكتساب الخبرات الدولية مع جهات دولية معنية بتنظيم الصيد وحماية الطبيعة والبيئة، وذلك من خلال استضافته لجمعيات دولية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، الذي ينظمه تزامناً مع المزاد الدولي لإنتاج مزارع الصقور.فقد استضاف المعرض في نسخته الحالية لعام 2022 الجمعية الملكية الأردنية لحماية الطبيعة، حيث تأتي الاستضافة لطرح التجربة الأردنية الخاصة بتنظيم الصيد في الأردن وتدريب الصقور بشكل خاص، وكل ما يرتبط بذلك من إصدار التصاريح اللازمة في ظل إجراءات قانونية مطورة لمرور الصقور عبر الحدود والدول.وبين المشرف على الجناح عبدالرزاق الحمود، أن هذه هي المشاركة الأولى للجمعية الملكية الأردنية لحماية الطبيعة في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، حيث يعرف الجناح الزوار بأهداف الجمعية، ودورها في رفع الوعي البيئي وقوانين تنظيم الصيد وحماية الصقور من الصيد الجائر منذ سبعينيات القرن الماضي.وذكر الحمود أنهم في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة يتطلعون إلى إيجاد شراكات مع جمعيات ومؤسسات سعودية وعربية مشاركة في المعرض والاستفادة من التجارب السابقة، لا سيما في حماية الأحياء البرية، وتنظيم القانوني ، وتنفيذ برامج العضوية والسياحة البيئية، مشيدًا بتطوير القانون البيئي في المملكة العربية السعودية وتأسيس محميات طبيعية جديدة حيث حققت قصص نجاح نسعى جميعا للاستفادة منها.وكان معرض الصقور والصيد السعودي الدولي لعام 2021 جاء ضمن أبرز الأنشطة الثقافية التي شهدت إقبالاً من السياح والزوار محلياً وعالمياً، بحسب دليل الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية 2021 الذي أصدرته وزارة الثقافة مؤخراً تحت عنوان (الثقافة في الفضاء العام).// انتهى//20:10ت م0153