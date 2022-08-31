حائل 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واساطلع صاحب السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل على أهداف جمعية جاه لإصلاح ذات البين بحائل ومبادراتها الهادفة إلى الحد من المغالاة بدية الصلح، وذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم رئيس مجلس إدارة الجمعية موفق بن مرعيد بن رمال وأعضاء الجمعية الذين قدَّموا وثيقة المبادرة لسموه وباركها وبارك الجهود الطيبة من أعضاء الجمعية، منوهاً بدعم القيادة الحكيمة ومتابعة سمو وزير الداخلية لكل المبادرات التي تنعكس على المجتمع وتقوي لحمته.وأشار الأمير عبدالعزيز بن سعد لأهمية الدور الذي تقوم به الجمعية لحلِّ بعض القضايا الاجتماعية،متطلعاً للتعاون وتكامل الجهود مع إمارة المنطقة والجهات ذات العلاقة في المنطقة في الإطار الذي يوجِّه به ولاة الأمر - حفظهم الله- ويحقق المصلحة العامة، سائلاً الله لهم وللجميع التوفيق.// انتهى //20:35ت م0154