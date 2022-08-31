ظهران الجنوب 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسانطلقت اليوم فعاليات مهرجان الرمان بمحافظة سراة عبيدة الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير ، بحضور محافظ سراة عبيدة مسفر حامد الوادعي .وأوضح الوادعي لـ "واس" أن إقامة مثل هذه المهرجانات والفعاليات يأتي في سياق توجُّه القيادة الحكيمة ممثلةً في وزارة البيئة والمياه والزراعة، لتشجيع المزارع السعودي، وتسويق منتجاته، والارتقاء بالإنتاج الزراعي وجودته والتنافسية، وتسليط الضوء على القدرات البشرية المنتجة.من جهته بيّن مدير فرع البيئة بالمحافظة المهندس سعد القحطاني أن عدد المشاركين في المهرجان الذي يستمر 4 أيام ، 70 مزارعًا سيعرضون منتجات مزارعهم الخاصة في موقع المهرجان وسط المحافظة، مشيراً إلى أن إقامة المهرجان هدفه تحقيق عائدات اقتصادية متنوعة تنعكس على شرائح المجتمع كافة، وإيجاد فرص استثمارية ووظيفية، ويهدف إلى تسويق المنتجات الزراعية المحلية التي تشتهر بها منطقة عسير.// انتهى //20:39ت م0155