الرياض 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسزار سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح اليوم معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم (شمال مدينة الرياض).وتجوّل السفير الكويتي في أجنحة المعرض الذي يقام في نسخته الرابعة، حيث شاهد تجهيزات حفل المزاد اليومي، الذي يعرض نخبة سلالات الصقور في مزاد تنافسي سريع ومباشر ينقل عبر القنوات التلفزيونية والبث المباشر لحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي.واطلع السفير على منتجات السوق المحلي الذي يحتضنه المعرض، وجانب من أجنحة المعرض التي تتجاوز 25 جناحاً، وتعرّف على مزارع الإنتاج المشاركة في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، حيث يشارك فيه أكثر من 40 مزرعة رائدة من أكثر من 17 دولة، ويستمر حتى السبت المقبل، واطلع على جهود النادي في جمع كل ما يخص إرث الصقارة والرحلات والصيد في مكان واحد؛ بهدف المحافظة على الموروث الثقافي السعودي ورفع الوعي البيئي، واستدامة الهوية والهواية.وتعرف السفير الكويتي لدى المملكة على جناح الأسلحة؛ الذي يضم سبع شركات سعودية تمثل أكثر من 55 علامة تجارية عالمية، إلى جانب متحف شلايل الرقمي، وجناح صقار المستقبل، وأجنحة أدوات الرحلات البرية والسيارات المعدلة، والسوق المحلي، والعديد من الفعاليات المشوقة، بالإضافة إلى مسابقات المعرض في التصوير الفوتوغرافي والطهي البري والفنون التشكيلية.يشار إلى أن المعرض والمزاد شهدا خلال أيامهما الماضية زيارات من سفراء اليابان وكوريا الجنوبية وكازاخستان والبرتغال، ووفود دبلوماسية من الدول الشقيقة والصديقة، للتعرف على الموروث الثقافي العريق للمملكة، وهواية الصيد بالصقور التراثية.//انتهى//20:40ت م0156