اقتصادي / أسعار العملات والمعادن والنفط وفق نشرة "واس" الاقتصادية
الأربعاء 1444/2/4 هـ الموافق 2022/08/31 م واس
الرياض 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واس
أصدرتْ وكالةُ الأنباء السعودية "واس" النشرةَ الاقتصاديةَ اليوميةَ لأسعار العملات والمعادن والنفط.
ووفق "النشرة الاقتصادية"، بلغَ سعرُ صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:
الريال السعودي 3.75.
الدرهم الإماراتي 3.67.
الدينار البحريني 0.37.
الريال العماني 0.38.
الريال القطري 3.64.
الدينار الكويتي 0.30.
الجنيه المصري 19.21.
اليورو 0.99 .
الجنيه الإسترليني 0.85.
اليوان الصيني 6.89.
تناولتِ النشرةُ أسعارَ المعادن الثمينة، وبلغَ سعرُ كلٍّ من:
الذهب 1729.3 دولارًا أمريكياً للأوقية.
الفضة 17.93 دولارًا للأوقية.
البلاتينيوم 829 دولارًا للأوقية.
البلاديوم 2082.31 دولارًا للأوقية.
في شأن النفط، بلغتِ الأسعارُ لكلٍّ من:
برنت 96.8 دولارًا أمريكيًّا.
نايمكس خفيف 91.17 دولارًا.
نفط الغاز 1082 دولارًا.
الغاز الطبيعي 9.001 دولارات.
غاز البروبان 5695 دولارًا.
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