الرياض 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسأصدرتْ وكالةُ الأنباء السعودية "واس" النشرةَ الاقتصاديةَ اليوميةَ لأسعار العملات والمعادن والنفط.ووفق "النشرة الاقتصادية"، بلغَ سعرُ صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:الريال السعودي 3.75.الدرهم الإماراتي 3.67.الدينار البحريني 0.37.الريال العماني 0.38.الريال القطري 3.64.الدينار الكويتي 0.30.الجنيه المصري 19.21.اليورو 0.99 .الجنيه الإسترليني 0.85.اليوان الصيني 6.89.تناولتِ النشرةُ أسعارَ المعادن الثمينة، وبلغَ سعرُ كلٍّ من:الذهب 1729.3 دولارًا أمريكياً للأوقية.الفضة 17.93 دولارًا للأوقية.البلاتينيوم 829 دولارًا للأوقية.البلاديوم 2082.31 دولارًا للأوقية.في شأن النفط، بلغتِ الأسعارُ لكلٍّ من:برنت 96.8 دولارًا أمريكيًّا.نايمكس خفيف 91.17 دولارًا.نفط الغاز 1082 دولارًا.الغاز الطبيعي 9.001 دولارات.غاز البروبان 5695 دولارًا.// انتهى //20:42ت م0157