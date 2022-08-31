الطائف 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسرأسَ صاحب السموِّ الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس الاتحاد السعودي للهجن - اليوم - في محافظة الطائف الاجتماعَ الثالث لمجلس الإدارة بعد اعتماده رسمياً من صاحب السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية للدورة الانتخابية 2021-2024م.وفِي بداية الاجتماع رفع سموُّ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن نيابةً عن أعضاء المجلس الشكرَ والامتنانَ لخادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيز آل سعود وسموِّ وليِّ عهدِه الأمينِ - حفظَهما الله -على دعمهما غير المحدود ورعايتهما رياضةَ الهجن محليًّا ودوليًّا بمتابعة مستمرة من سموِّ وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الاتحاد الدولي للهجن.واستعرض خلال الاجتماع التقرير لإنجازات الاتحاد، ومناقشة القرارات المدرجة في جدول الأعمال، وتباحث الأفكار والرؤية المستقبلية للاتحاد الجديد، مع ما يتوافق مع تطور رياضة الهجن والمحافظة على الموروث الشعبي .واعتمد مجلس الإدارة آلية تأشيرة هجّان،التي تهدف إلى تسهيل إجراءات استقطاب العاملين في القطاع بما يخدم متطلبات ملاك الهجن، وإنشاء مضامير بطول 2 كيلو متر في كل من ميادين تبوك، نجران والسيح، وكذلك اعتماد موعد إقامة مزاد الهجن السنوي، بالإضافة إلى مسابقات الاتحاد السعودي للهجن التي تضمَّنت إقامة ماراثون اليوم الوطني والكؤوس الثلاثة، وإقامة دوري هجان في 8 مناطق ، واعتماد موعد بداية سباق المفاريد في الميادين.// انتهى //20:45ت م0159