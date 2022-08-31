الرياض 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسفعَّلت وزارة الثقافة الهوية البصرية لمبادرة "عام القهوة السعودية 2022" على إحدى الطائرات التابعة لأسطول الناقل الجوي السعودي ‎‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط "طيران ناس"، في تعاونٍ مشترك بين الوزارة وهيئة فنون الطهي وطيران ناس، يتضمَّن أنشطة مختلفة للاحتفاء بالقهوة السعودية كرمز ثقافي أصيل، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالموروث الثقافي للمملكة الحافل بالعادات والتقاليد.وتضمَّن التعاون المشترك عدة مجالات منها مزج الهوية البصرية لمبادرة عام القهوة السعودية مع هوية طيران ناس، وإبراز مراحل نمو شجرة البن الخولاني السعودي في هوية مشتركة موحدة،التي ستحضر كذلك على بطاقات صعود طائرات طيران ناس، ولافتات تسجيل المسافرين في المطارات، فضلاً عن تقديم القهوة السعودية للضيوف مجاناً على متن الطائرات في أكواب تحمل هوية عام القهوة السعودية حتى نهاية عام 2022 م.ويأتي هذا التعاون في سياق جملة من الشراكات والاتفاقيات، التي فعَّلتها وزارة الثقافة للاحتفاء بالقهوة السعودية بوصفها عنصراً ثقافياً دالاً على قيم نبيلة يتميز بها الإنسان السعودي كالكرم وحسن الضيافة، حيث كانت القهوة وما زالت جزءاً أساسياً في أي لقاء أو اجتماع بين أفراد المجتمع في المملكة.وجاءت المبادرة بدعمٍ من برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وعملت وزارة الثقافة من خلالها على تنفيذ العديد من المبادرات والفعاليات الخاصة "بعام القهوة السعودية 2022"، منذ مطلع العام الجاري، في العديد من مدن ومناطق المملكة، وذلك ضمن جهودها للاحتفاء بالعناصر الثقافية السعودية الأصيلة.// انتهى //21:03ت م0161