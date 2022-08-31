حفر الباطن 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واستعثَّرَ نادي الباطن مجدداً في الجولة الثانية من دوري "روشن" السعودي، بالخسارة أمام نادي الفتح في حفر الباطن بخماسية مقابل لا شيء، وقبل ذلك في الجولة الأولى من نادي الشباب بثلاثية نظيفة.وافتتحَ أهداف الفتح مدافعه مروان سعدان في الدقيقة 17، وأضاف زميله المهاجم مراد باتنا ثاني وثالث الأهداف عند الدقيقتين 41، 62، قبل أن يحرز لاعب الوسط بيتروس الهدف الرابع عند الدقيقة 70، في حين اختتم فراس البريكان أهداف فريقه بهدف خامس في الدقيقة 90+2.وبهذه النتيجة حقق الفتح أول ثلاث نقاط له في المسابقة، فيما ظل الباطن دون نقاط من جولتين.// انتهى //21:11ت م0162