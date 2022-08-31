الرباط 4 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على تباين في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) ارتفاعاً طفيفاً بلغت نسبته 0.09 %، بـ12.128,72 نقطة.فقد انخفضَ مؤشر أداء الأسهم المدرجة في البورصة بنسبة 0.15 % ليستقر عند 981,48 نقطة، فيما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.09 % مسجلاً 908 نقاط.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 61,07 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 630,22 مليار درهم مغربي.//انتهى//21:13ت م0163