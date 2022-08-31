الرياض 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واساجتمعَ الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق - اليوم - مع نائب رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية دينيسون أوفوت، وذلك في مقر الأمانة العامة بالرياض.وناقش الاجتماع مستجدات الترتيب للاجتماع الوزاري، وبحث أولويات التحضير لاجتماعات مجموعات العمل المتخصصة، وسبل تطوير وتعزيز التعاون في المجالات كافة بما يكفل تحقيق المصالح المشتركة على ضوء الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية.كما تم مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر حيال تطورات الأوضاع في المنطقة.// انتهى //21:21ت م0164