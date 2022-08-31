عواصم 4 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واستراجعت الأسهم الأوروبية اليوم، على خسائر، في ظل بيانات عن تسجيل التضخم في منطقة اليورو شهر أغسطس الجاري مستوى قياسياً.فقد أنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضاً 1.1 في المئة إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع، مواصلاً خسائره لرابع جلسة على التوالي.وجاءت أسهم الطاقة في مقدمة القطاعات الخاسرة مع هبوط مؤشرها 2.6 في المئة وسط استمرار هبوط أسعار النفط بفعل مخاوف الركود.وينهي المؤشر ستوكس 600 القياسي أغسطس على هبوط قدره 5.1 في المئة بفعل المخاوف حيال تشديد السياسة النقدية للبنوك المركزية وتصاعد مخاطر الركود وتقنين توزيع الطاقة في أوروبا.وارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي آخر عند 9.1 في المئة هذا الشهر من 8.9 في المئة في شهر يوليو الماضي، متجاوزاً التوقعات.وتراجعت أسهم منطقة اليورو 1.0 في المئة مقتربة من أدنى مستوياتها في ستة أسابيع.//انتهى//21:27ت م0166