جيزان 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسباشرت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة جازان 1586 بلاغًا تجاريًّا ونفَّذت 1692 زيارةً تفتيشيةً على منافذ البيع بالمنطقة، وذلك خلال شهر أغسطس من العام الحالي.وشملت الزيارات التفتيشية جميع الأنشطة التجارية بما فيها محال القرطاسية والأدوات المكتبية ومحال الذهب والإكسسوارات والعطور والحلويات والملابس وأنشطة أخرى؛للتأكد من تطبيق أنظمة وزارة التجارة، ونظامية سير أعمال المنشآت التجارية المختلفة، وعدم وجود أي مخالفات في منافذ البيع.وأسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط وتحرير 251 مخالفةً تجاريةً، ومسح أسعار لــ2894 منتجًا.وأكدت تجارة منطقة جازان أن الجولات الرقابية مستمرة على جميع الأنشطة؛للتأكد من التزام المنشآت بأنظمة حماية المستهلك، وعدم وجود أي ممارسات مخالفة أو حالات اشتباه تستّر تجاري، داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية أو أي ممارسات مخالفة عبر مركز بلاغات وشكاوى المستهلكين على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري".// انتهى //21:49ت م0167