السيح 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسنظَّمَت المؤسسة العامة للري اليوم بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرج لقاءً بمزارعي الخرج بحضور نائب رئيس المؤسسة للعمليات المهندس عبدالعزيز الرشود، ومدير مكتب الوزارة بمحافظة الخرج الدكتور فضل القديحي ، وذلك استكمالاً لجهود المؤسسة في التواصل مع المزارعين في مختلف مناطق المملكة .ويهدف اللقاء إلى التعريف بأنشطة المؤسسة والتوعية بأساليب الترشيد في استخدام المياه للأغراض الزراعية وأهمية رفع كفاءة استخدامها والتعريف بتجربة المؤسسة في استخدام المياه المجددة .واستعرض مختص إدارة تطوير الري والابتكار المهندس محمد الحسين ورقة عمل عن طُرق ترشيد استهلاك المياه، فيما ألقى مختص إدارة جودة المياه المهندس رياض العبيد ورقة عمل عن التطبيقات المحلية والإقليمية لاستخدامات المياه المجددة تطرق فيها إلى بعض التجارب العالمية وتجربة المؤسسة التي تمتد لأكثر من ٢٠ عامًا في مجال إعادة الاستخدام .واُختتِمَ اللقاء بجلسة مفتوحة مع المهندس الرشود تحدث خلالها بالتفصيل عن إستراتيجيات المؤسسة ومشاريعها المستقبلية لتعظيم الاستفادة من المياه المجددة، وتمَّت الإجابة على استفسارات الحضور.// انتهى //22:11ت م0170