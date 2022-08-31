الرياض 04 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واستغلب فريق الهلال على ضيفه الفيحاء بهدفين مقابل لاشيء، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.وتقدم موسى ماريغا للهلال عند الدقيقة 69، قبل أن يضيف أوديون إيغالو الهدف الثاني في الدقيقة 86.وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى ست نقاط، ليتصدر ترتيب المسابقة في انتظار باقي نتائج الجولة الثانية، فيما تلقى الفيحاء الهزيمة الثانية على التوالي ليحتل المركز الرابع عشر.// انتهى //23:39ت م0173