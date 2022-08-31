لندن 4 صفر 1444 هـ الموافق 31 أغسطس 2022 م واسفاز فريق آرسنال على ضيفه أستون فيلا بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينها اليوم، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.بهذا الفوز الخامس على التوالي حافظ آرسنال على صدارته للدوري الإنجليزي بـ15 نقطة، فيما بقي رصيد أستون فيلا على ثلاث نقاط في المركز التاسع عشر.كما تغلب مانشستر سيتي على نوتنجهام فورست بستة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة ذاتها، ليرفع السيتي رصيده النقطي إلى إلى 13 في المركز الثاني، فيما بقي رصيد نوتنجهام عند أربع نقاط في المركز الرابع عشر.//انتهى//23:50ت م0176