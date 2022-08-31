الرياض 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسرعى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحيّ اتفاقيّة مشروع دبلوم القطاع غير الربحيّ، والتي جمعت مؤسسة عبدالله إبراهيم السبيعي الخيرية بمركز الأعمال في معهد الإدارة العامّة.ومثّل مؤسسة عبدالله إبراهيم السبيعي الخيريّة في التوقيع الأمين العامّ الدكتور حسن بن شريم، فيما مثّل معهد الإدارة المدير العام الدكتور بندر بن أسعد السجان، حيث تأتي هذه الاتفاقيّة استشعارًا للدور المهم للقطاع غير الربحي، وسعيًا لتطويره ليتمكّن من تأدية دوره في التنمية.وسيعمل مركز الأعمال في معهد الإدارة العامة من خلال الاتفاقية على إعداد دراسة الاحتياج التدريبي، وتحديد احتياجات المستهدفين، وتحديد التغيرات المطلوب إحداثها في المعارف العلمية والمهارات العملية، وتطوير أداء العاملين لتمكينهم من القيام بالمهام الوظيفية الموكلة إليهم بكفاءة عالية.وأعرب المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحيّ عن اعتزازه بمثل هذه الاتفاقيات التي من شأنها الاستثمار الجيّد في منظومة القطاع للرفع من مُخرجاته وتمكينه لأداء واجباته.// انتهى //00:33ت م0001