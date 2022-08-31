لندن 5 صفر 1444 هـ الموافق 1 سبتمبر 2022 م واسحقق فريق ليفربول فوزاً مثيراً على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما الليلة على ملعب إنفيلد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.وتقدم نيوكاسل بهدف سجله أليساندر إيساك في الدقيقة 38 ، وعادل ليفربول النتيجة في الدقيقة 61 عن طريق لاعبه روبرتو فيرمينو، وفي الدقيقة 97 من الوقت بدل الضائع حقق ليفربول هدف الفوز عن طريق لاعبه فابيو كارفا.وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى ثمان نقاط في المركز الخامس، بينما بقي نيوكاسل على رصيده عند ست نقاط في المركز الحادي عشر.// انتهى //01:20ت م0003